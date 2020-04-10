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Не смогли выбраться из горящего дома: трое детей погибли страшной смертью на Киевщине (фото)
В пятницу, 10 апреля, в Киевской области произошла трагедия — в селе Плоское Таращанского района при пожаре погибли трое детей. Ранее в Одессе от полученных на пожаре ожогов умер трехлетний мальчик.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на Киевщине загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили в здании тела трех погибших детей 2006, 2017 и 2019 г. р.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге ночью загорелся служебный автобус предприятия, который развозил пассажиров. Пожар был столь сильным, что полностью уничтожил транспорт.
В городе Белгороде-Днестровском, который находится на юге Одесской области, произошел пожар в частном доме. Спасатели обнаружили на пепелище мертвого мужчину и мальчика с сильными ожогами.
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