Шоу-бизнес

Поет, как гопник: Соседов обрушился с критикой на Пугачеву из-за ее фильма

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который ранее советовал Алле Пугачевой больше не выходить на сцену, снова обрушился с критикой на знаменитую певицу. В этот раз он разнес ее музыкальный фильм «Тот самый концерт», снятый на ее юбилейном шоу.

Он считает, что такое кино, собранное из музыкальных выступлений, можно снять с любым артистом. Особо его возмущает новый репертуар Аллы Борисовны, песнями которой ранее он восхищался.

«Мне достаточно „гопнических“ песен типа „не учи меня жить“ или там „копеечку на телогреечку“ — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм», — сказал Соседов.

Он считает, что певица давно потеряла вокальную форму, хотя отметил успех фильма в прокате, назвав его «оглушительным». Фильм Пугачевой по сборам занял девятое место среди 147 картин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева восхитила безупречным видом на премьере своего фильма. А дома 70-летняя певица встречает мужа Максима Галкина в коротких розовых шортиках.

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