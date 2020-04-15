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- 16:02 Карьерный успех и бытовые неурядицы: гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака
Карьерный успех и бытовые неурядицы: гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака
Четверг, 15 апреля, — день, когда можно наладить взаимопонимание с близкими и повысить доход.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
У Овнов может появится желание закончить изжившие себя отношения или наконец-то отказать в помощи людям, которые сели на шею.
Телец
День не лучшим образом подходит для финансовых авантюр и сомнительного рода знакомств.
Близнецы
Близнецы могут заиграться, потеряв связь с реальной жизнью, но она все равно сорвет с вас маску.
Рак
Раки получат заслуженную оценку своего труда и найдут пути реализации своих проектов.
Лев
Совет звезд: бытовые неурядицы, все решения отложите на более благоприятный день.
Дева
Во всём, что связано с бытом, могут возникнуть небольшие заминки.
Весы
Этот день плохо подходит для принятия судьбоносных решений.
Скорпион
У Скорпионов повышается шанс на карьерный успех. Возможно, удастся завоевать симпатию со стороны руководства.
Стрелец
Отличный день для креатива и дизайна. Займитесь перестановкой в доме.
Козерог
Козероги должны быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.
Водолей
Размерено занимайтесь самым важным делом, не распыляясь на мелочи.
Рыбы
В течение этого дня следует воздержаться от хвастовства и зазнайства.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунную диету на апрель-2020.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.