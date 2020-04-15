Стиль жизни

Карьерный успех и бытовые неурядицы: гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 15 апреля, — день, когда можно наладить взаимопонимание с близкими и повысить доход.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

У Овнов может появится желание закончить изжившие себя отношения или наконец-то отказать в помощи людям, которые сели на шею.

Телец

День не лучшим образом подходит для финансовых авантюр и сомнительного рода знакомств.

Близнецы

Близнецы могут заиграться, потеряв связь с реальной жизнью, но она все равно сорвет с вас маску.

Рак

Раки получат заслуженную оценку своего труда и найдут пути реализации своих проектов.

Лев

Совет звезд: бытовые неурядицы, все решения отложите на более благоприятный день.

Дева

Во всём, что связано с бытом, могут возникнуть небольшие заминки.

Весы

Этот день плохо подходит для принятия судьбоносных решений.

Скорпион

У Скорпионов повышается шанс на карьерный успех. Возможно, удастся завоевать симпатию со стороны руководства.

Стрелец

Отличный день для креатива и дизайна. Займитесь перестановкой в доме.

Козерог

Козероги должны быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.

Водолей

Размерено занимайтесь самым важным делом, не распыляясь на мелочи.

Рыбы

В течение этого дня следует воздержаться от хвастовства и зазнайства.

Хорошего вам дня!

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