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Общество и люди

Карантин — не каникулы: сеть в восторге от забавного ролика украинских учителей (видео)

16:37 15 апреля 2020 220
учителя сняли смешной ролик
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вызванный пандемией коронавируса общенациональный карантин стал непростым испытанием для школьного образования страны. И кто больше страдает от перехода на дистанционное обучение — дети, их родители или учителя, сказать трудно. Лекции по телевизору, задачи в вайбере, занятия физкультурой в пижаме в квартире — именно так выглядит новая украинская школа в экстремальных условиях. В Николаевской области учителя Новоодесской школы № 2 решили подбодрить своих учеников и записали забавное видео о карантине и разместили в YouTubе.

Главный мотив видекомпозиции: призыв соблюдать все необходимые меры предосторожности и напоминание о том, что карантин — не каникулы. Во время домашней изоляции также необходимо учиться, хотя и дистанционно.

Многочисленные комментаторы в соцсетях одобрительно отзываются об акции педагогов в условиях нынешней всеобщей неопределенности, граничащей с депрессией.

«Хорошее настроение учителей обязательно зарядит родителей и учеников, ведь сегодня всем одинаково трудно работать и жить среди множества ограничений. Главное — не терять хорошего настроения, а карантин рано или поздно завершится и все смогут, наконец, заняться привычными делами» — пишет местный сайт mykolaiv.one.

Тем временем видеоуроки, которые транслируются в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», вызвали волну возмущения в обществе.

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