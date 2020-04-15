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Карантин — не каникулы: сеть в восторге от забавного ролика украинских учителей (видео)
Вызванный пандемией коронавируса общенациональный карантин стал непростым испытанием для школьного образования страны. И кто больше страдает от перехода на дистанционное обучение — дети, их родители или учителя, сказать трудно. Лекции по телевизору, задачи в вайбере, занятия физкультурой в пижаме в квартире — именно так выглядит новая украинская школа в экстремальных условиях. В Николаевской области учителя Новоодесской школы № 2 решили подбодрить своих учеников и записали забавное видео о карантине и разместили в YouTubе.
Главный мотив видекомпозиции: призыв соблюдать все необходимые меры предосторожности и напоминание о том, что карантин — не каникулы. Во время домашней изоляции также необходимо учиться, хотя и дистанционно.
Многочисленные комментаторы в соцсетях одобрительно отзываются об акции педагогов в условиях нынешней всеобщей неопределенности, граничащей с депрессией.
«Хорошее настроение учителей обязательно зарядит родителей и учеников, ведь сегодня всем одинаково трудно работать и жить среди множества ограничений. Главное — не терять хорошего настроения, а карантин рано или поздно завершится и все смогут, наконец, заняться привычными делами» — пишет местный сайт mykolaiv.one.
Тем временем видеоуроки, которые транслируются в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», вызвали волну возмущения в обществе.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.