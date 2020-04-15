- 10:57 Катастрофа МАУ: Иран предлагает Украине отказаться от претензий
- 10:56 Джамала продает свои вещи, чтобы помочь врачам
- 10:56 Депутат Одесского горсовета попала в базу «Миротворца» за призыв приходить на Пасху в храмы
- 10:54 Пожары в Чернобыльской зоне: украинцам не рекомендуют выходить на улицу по утрам
- 10:50 Это ограбление: настырная собака отобрала у хозяйки пиццу
- 10:39 После десятого удара нож сломался: под Одессой зверски убита 90-летняя женщина
- 10:38 Экс-главу Института нацпамяти Вятровича вызывают в ГБР: что произошло
- 10:30 Как без потерь пережить погодные "качели": советы невролога
- 10:27 Вокруг «Всеукраинской школы онлайн» разгорается новый скандал
- 10:20 Коронавирус унес жизни уже больше 100 украинцев: побит антирекорд по заболеваемости
- 10:02 Феномен "Неортодоксальной": как сериалу удалось стать самой обсуждаемой в мире премьерой
- 10:00 Раскрыты шокирующие данные о «борьбе» с коронавирусом в российском СИЗО, где удерживают украинцев
Вокруг «Всеукраинской школы онлайн» разгорается новый скандал
Видеоуроки, которые транслируются в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», где учителя часто допускают ошибки, вызвали волну возмущения в обществе. Более двух десятков украинских ученых-физиков пожаловались президенту Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков, а также низкий уровень профессиональной подготовки педагогов, которые их ведут.
По словам авторов письма, уроки по физике для 11 класса наглядно доказали недостаточный уровень преподавания устоявшихся понятий.
«…уроки по физике для 11 класса, которые наглядно доказали, что использование современного оборудования и ІТ возможностей не в состоянии компенсировать недостаточный уровень преподавания даже устоявшихся понятий», — пишут ученые.
Авторы письма отмечают, что организация массового дистанционного обучения должна опираться на тщательный отбор учителей, качественную подготовку уроков и обязательный просмотр конечного продукта специалистами, передает издание «Новини освіти в Україні».
«С другой стороны, на удивление быстро и в целом эффективно организованными телеуроками начался действительно грандиозный социальный эксперимент, благодаря которому мы получили и положительный опыт: когда учителя со своим имеющимся уровнем квалификации „вышли из класса“ в пространство ТВ, перед нами предстала еще скрытая проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин», — пишут авторы обращения.
Ученые обратились к президенту Зеленского с просьбой навести порядок в образовательной сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью, а ученики получали «полномасштабные по содержанию и доступные по формам знания».
Кроме этого, авторы письма попросили президента создать комиссии, которые могли бы оперативно редактировать «учебные онлайн-программы». Они также заявили о своей готовности присоединиться к соответствующей работе в части отбора преподавателей для телеуроков, экспертного сопровождения, обсуждения содержания и форм обучения, оперативного редактирования учебных онлайн-программ.
Напомним, ранее преподаватель математики рассказал, что проект «Всеукраинская школа онлайн» готовился в спешке, материал выпускался в эфир без редактуры, а потому в телеуроках часты ошибки и «ляпы».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.