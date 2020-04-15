Вокруг «Всеукраинской школы онлайн» разгорается новый скандал

Украина

Видеоуроки, которые транслируются в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», где учителя часто допускают ошибки, вызвали волну возмущения в обществе. Более двух десятков украинских ученых-физиков пожаловались президенту Зеленскому на ненадлежащий уровень подготовки телеуроков, а также низкий уровень профессиональной подготовки педагогов, которые их ведут.

По словам авторов письма, уроки по физике для 11 класса наглядно доказали недостаточный уровень преподавания устоявшихся понятий.

«…уроки по физике для 11 класса, которые наглядно доказали, что использование современного оборудования и ІТ возможностей не в состоянии компенсировать недостаточный уровень преподавания даже устоявшихся понятий», — пишут ученые.

Авторы письма отмечают, что организация массового дистанционного обучения должна опираться на тщательный отбор учителей, качественную подготовку уроков и обязательный просмотр конечного продукта специалистами, передает издание «Новини освіти в Україні».

«С другой стороны, на удивление быстро и в целом эффективно организованными телеуроками начался действительно грандиозный социальный эксперимент, благодаря которому мы получили и положительный опыт: когда учителя со своим имеющимся уровнем квалификации „вышли из класса“ в пространство ТВ, перед нами предстала еще скрытая проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин», — пишут авторы обращения.



Ученые обратились к президенту Зеленского с просьбой навести порядок в образовательной сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью, а ученики получали «полномасштабные по содержанию и доступные по формам знания».

Кроме этого, авторы письма попросили президента создать комиссии, которые могли бы оперативно редактировать «учебные онлайн-программы». Они также заявили о своей готовности присоединиться к соответствующей работе в части отбора преподавателей для телеуроков, экспертного сопровождения, обсуждения содержания и форм обучения, оперативного редактирования учебных онлайн-программ.

Напомним, ранее преподаватель математики рассказал, что проект «Всеукраинская школа онлайн» готовился в спешке, материал выпускался в эфир без редактуры, а потому в телеуроках часты ошибки и «ляпы».

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