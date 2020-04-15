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Шоу-бизнес

Сергей Притула на карантине умилил сеть фото с маленькой дочерью

17:16 15 апреля 2020 270
Сергей Притула
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Кому больше всего нравится карантин, так это детям. Наконец-то всегда занятые работой родители больше времени проводят с детьми, могут играть с ними и шалить вместе. Этим на карантине и занимается телеведущий и волонтер Сергей Притула, давший ранее забавные советы для тех, кто сидит дома. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с двухлетней Соломией, которой явно нравится проводить время с папой.

«Карантин вверх тормашками. Соломию Сергеевну вообще не волнует, что мы сидим дома, ее все устраивает», — написал под фото Притула.

Умиленные подписчики в комментариях засыпали его и малышку комплиментами.

«Конечно… счастье какое! Вся семья дома!». «Така гарнюня», «Папина доця», «Миленькая такая», «Какая очаровательная улыбка у дочки», «Папина радость, умница и красавица», — пишут под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь Оли Поляковой напугала сеть своим видом.

Фото Instagram.com/siriy_ua

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