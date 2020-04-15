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Здоровье и медицина

Алкоголь не поможет, комары не виноваты: ВОЗ опровергла мифы о коронавирусе

18:19 15 апреля 2020 91
алкоголь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения развенчала очередную порцию мифов о коронавирусе. Вслед за фейками о домашней диагностике заболевания пришлось опровергать выдумки о способах заражения и методах лечения.

ВОЗ настаивает: алкоголь не защитит от заражения коронавирусом. Такой «профилактикой» можно лишь ослабить организм и сделать его более уязвимым для инфекции. «Частое и чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск проблем со здоровьем», — говорят представители организации.

Также в ВОЗ опровергли фейк о якобы губительном воздействии на вирус жаркого и влажного климата. Не уничтожит коронавирус и холодная погода. «COVID-19 может распространяться во всех регионах. Защитные меры нужны вне зависимости от климата в месте вашего проживания», — говорят в ВОЗ.

Специалистам ВОЗ пришлось встать на защиту комаров: нет никаких оснований полагать, что коронавирус передается через укусы насекомых. Эксперты здравоохранения еще раз подчеркивают, что коронавирус относится к респираторным вирусам и распространяется в основном при кашле, чихании, со слюной, с выделениями из носа заболевшего человека.

Напомним, с начала вспышки COVID-19 заболели два миллиона жителей планеты. В Европе опубликовали новую директиву по борьбе с пандемией, а врачи опровергли слухи, что симптомом болезни могут быть пятна на коже.

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