- 18:40 «Я обалдела от идеи Макса!»: неожиданное признание участницы «Холостяка-10»
- 18:19 Алкоголь не поможет, комары не виноваты: ВОЗ опровергла мифы о коронавирусе
- 18:11 В Запорожской области ограничат въезд в четыре города, включая областной центр
- 18:03 Из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу, — замминистра
- 17:53 Ломаченко победил легендарного Мэйвезера на виртуальном ринге: видео боя
- 17:46 «Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре
- 17:44 Одной справки мало: в Днепре на Пасху ужесточат правила проезда в общественном транспорте
- 17:43 Дело "пловца из Гидропарка": суд отказался рассматривать неправильный протокол полиции
- 17:26 Дочь Заворотнюк взволновала сеть кольцом на правой руке
- 17:16 Сергей Притула на карантине умилил сеть фото с маленькой дочерью
- 17:15 Цифровой паспорт признали в Украине официальным документом: что это значит
- 17:05 Украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации
Алкоголь не поможет, комары не виноваты: ВОЗ опровергла мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения развенчала очередную порцию мифов о коронавирусе. Вслед за фейками о домашней диагностике заболевания пришлось опровергать выдумки о способах заражения и методах лечения.
ВОЗ настаивает: алкоголь не защитит от заражения коронавирусом. Такой «профилактикой» можно лишь ослабить организм и сделать его более уязвимым для инфекции. «Частое и чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск проблем со здоровьем», — говорят представители организации.
Также в ВОЗ опровергли фейк о якобы губительном воздействии на вирус жаркого и влажного климата. Не уничтожит коронавирус и холодная погода. «COVID-19 может распространяться во всех регионах. Защитные меры нужны вне зависимости от климата в месте вашего проживания», — говорят в ВОЗ.
Специалистам ВОЗ пришлось встать на защиту комаров: нет никаких оснований полагать, что коронавирус передается через укусы насекомых. Эксперты здравоохранения еще раз подчеркивают, что коронавирус относится к респираторным вирусам и распространяется в основном при кашле, чихании, со слюной, с выделениями из носа заболевшего человека.
Напомним, с начала вспышки COVID-19 заболели два миллиона жителей планеты. В Европе опубликовали новую директиву по борьбе с пандемией, а врачи опровергли слухи, что симптомом болезни могут быть пятна на коже.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...