Здоровье и медицина

Коронавирус не щадит никого: ни младенцев, ни долгожителей, но основная его мишень — люди пенсионного возраста, среди которых самая высокая смертность. Согласно итальянской статистике, из инфицированных старше 80 лет умирают около 18% больных. Но есть счастливые исключения, как победившая инфекцию итальянка, которой исполнилось 104 года, и 103-хлетняя жительница Китая. Все же, почему так уязвим почтенный возраст?

— Пожилой человек нередко имеет два и больше хронических заболевания, и вынужден постоянно принимать лекарства, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Самые частые недуги: повышенное давление, сахарный диабет, сердечные заболевания, бронхиальная астма.

А те же таблетки для снижения давления действуют на определенные рецепторы, к которым прикрепляется вирус, и блокируют их. Так запускается опасный механизм обратной связи: чем больше блокируется рецепторов, тем усиленнее организм их вырабатывает. Много таких рецепторов находится в легких, и когда вирус прикрепляется там — развивается пневмония.

Именно поэтому гипертоники, сердечники, астматики, диабетики, у которых часто повышено давление, — главная группа риска. Обычно это люди после 60−65 лет. Коронавирус активно поражает у них легкие, а поскольку есть и другие заболевания, то наступает полиорганная недостаточность, которая и приводит к летальному исходу. Это мы видим на примере Италии — стране долгожителей, где самая высокая смертность наблюдается в домах престарелых.

— Почему, по вашему мнению, течение эпидемии в Италии гораздо тяжелее, чем в Китае?

— Дело в жесткости ограничительных мер. В Поднебесной людям нельзя было выходить на улицы, причем не только в Ухани, но и во всем Китае — это просто широко не афишировали. Когда мы попросили знакомых китайцев выслать нам респираторы, то они ответили, что просто не могут выйти на улицу. Китайские власти ввели беспрецедентные меры безопасности, как при биологической войне. Невероятно быстро построили две больницы, оснастили их всем необходимым, и это произошло всего за две недели. В лечении больных активно участвовали военные врачи.

А в Италии такие меры ввели с опозданием — когда многие уже были инфицированы. Сказался и менталитет: все итальянцы — очень общительные, и поначалу продолжали так же активно общаться. Думаю, что теперь у них кривая заболеваемости постепенно пойдет на спад.

— А когда ожидать ослабления карантина в Украине?

— Точно не в ближайшее время. Первая волна заболевших — это те, кто вернулся в Украину из зарубежья и привез коронавирус своим родным. Или вышел на работу и заразил коллег. Вторая волна пошла через лечебные учреждения, в которые обращались люди с симптомами COVID-19. Инфицировались и врачи, которые не были защищены, и окружающие люди — в транспорте, в поликлинике.

Сейчас киевские инфекционные отделения в больницах почти забиты. Перепрофилируются другие подразделения, например, травматологии, врачи которых становятся пульмонологами, инфекционистами. Как говорил один знакомый травматолог: «Сидите дома, если не хотите, чтобы вас интубировал травматолог». Поэтому нам нужно продержаться еще некоторое время, пока количество заболевших COVID-19 не пойдет на спад. Возможно, позитивная динамика наметится ближе к началу лета.

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