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Первой в Харьковской области жертвой коронавируса стала женщина, продававшая свечи в церкви
В Харьковской области появилась первая жертва коронавируса. 71-летняя женщина из села Высокополье попала в районную больницу в городе Валки. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, была подключена к аппарату ИВЛ, но ослабленный организм не справился с болезнью — женщина скончалась.
В области опасаются, что пенсионерка до появления симптомов заболевания могла заразить немало жителей села. Женщина продавала свечи в местной церкви и по долгу службы общалась с приходящими в храм.
Врачи обратили внимание, что правильный диагноз пенсионерке поставили только по результатам ПЦР-теста. Экспресс-анализы делались дважды и оба раза показали ложнонегативный результат.
Напомним, в Харьковской области диагноз COVID-19 был подтвержден у 25 человек. Больше всего заболевших в Харькове — 18. В Валковском районе пока лишь один зарегистрированный случай заболевания.
Заболевший COVID-19 заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач лечился в Киеве в Александровской больнице. 10 апреля пациента выписали из клиники.
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