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Общество и люди

Чистый четверг 2020: что нельзя делать в этот день

22:41 15 апреля 2020 632
Чистый четверг
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Один из самых главных дней Страстной седмицы — Чистый (Великий) четверг. В этот день, 16 апреля, вспоминается Тайная вечеря, а также — умовение ног апостолов.

У этого дня много традиций, правил и запретов. «ФАКТЫ» собрали самые важные.

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Что нельзя делать в Чистый четверг

Нельзя сквернословить, сплетничать.

Нельзя лениться убирать.

Нельзя одалживать деньги.

Нельзя печь паски и готовить, пока не уберете на кухне.

Нельзя выпивать, есть запрещенную в Великий пост еду.

Нельзя оставлять грязное белье и посуду до пятницы.

Что можно и даже нужно сделать

Нужно молится и пойти в храм (в этом году стоит молиться дома).

Нужно выбросить хлам из дома.

Нужно убрать в доме.

Стоит постричься.

Еще в этот день совершают омовение (считается, что оно помогает оздоровиться).

Хозяйки заготавливают «четверговую соль», которая, как говорят старые люди, чистит дом от негатива.

Отметим, что церковь поощряет только уборку, ведь после этого ничего не отвлекает людей от подготовки к Пасхе. А вот ритуалы, связанные с водой, солью, заговорами, церковью не одобряются.

Ранее мы писали, как подготовить воду для омовения в Чистый четверг.

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