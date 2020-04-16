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Происшествия

Лобовая атака на Гостомельском шоссе под Киевом: есть пострадавшие

0:55 16 апреля 2020 70
ДТП Гостомельское шоссе
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером в среду, 15 апреля, в нескольких километрах от поста дорожной полиции «Гостомель», где водителям и пассажирам транспортных средств будут проверять температуру, произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Touareg и Dacia.

Об этом передает корреспондент нашего издания с места аварии. Предварительно ему удалось установить, что водитель Volkswagen двигался в сторону Ирпеня.

По словам одного из свидетелей ДТП, который ехал в сторону Киева, водитель Touareg внезапно потерял управление, и машину начало «носить» но дороге.

Из-за этого Dacia врезалась в правый борт «Туарега», но осталась на дороге, а сам же «немец» очутился в лесу.

Водителю Volkswagen Touareg оказали первую медицинскую помощь на месте, однако от госпитализации он отказался.

А вот водитель Dacia доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП и определить степень вины его участников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о двойном ДТП, которое произошло несколько дней назад на Харьковском шоссе в Киеве: в нем Škoda полиции смертельно травмировала пешехода.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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