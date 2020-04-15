Украина

Въезжающим в Киев будут измерять температуру: где расположены контрольные посты (карта)

С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев усилят контроль. Здесь будут действовать восемь контрольно-пропускных пунктов.

На КПП с помощью бесконтактных термометров станут проверять температуру у всех водителей и пассажиров транспортных средств.

В соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС КГГА, будут действовать восемь КПП:

СП № 501 «Богатырская» — ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

СП № 502 «Быковня» — Броварской проспект напротив здания стационарного поста;

СП № 503 «Красный Хутор» — Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед Харьковской площадью;

СП № 505 «Бензоколонка» — просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

СП № 506 «Сосновый бор» — Житомирское шоссе напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

СП № 507 «Гостомель» — Гостомельское шоссе, 1/1-Б у здания стационарного поста;

СП № 508 «Пирогово» — Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

СП № 509 «ДВС» — ул. Вышгородская, 83-А.

Ранее сообщалось, что Кличко проинформировал о ситуации с пандемией коронавируса в Киеве.

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