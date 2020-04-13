Происшествия

Двойное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: Škoda полиции травмировала пешехода, а затем в нее врезался Chevrolet

Харьковское шоссе в столице, где в феврале разыгралась жуткая семейная драма, снова стало местом печального происшествия, теперь автодорожного.

О нем рассказал корреспондент нашего издания, побывавший на месте трагедии.

Согласно полученной им информации поздно вечером в воскресенье, 12 апреля, напротив Института химии высокомолекулярных соединений произошел наезд на пешехода-нарушителя.

Мужчина пытался перебежать дорогу над подземным переходом и был серьезно травмирован автомобилем Škoda, принадлежащим одному из полицейских ведомств.

Врачам скорой удалось реанимировать пострадавшего и доставить его в больницу (на момент подготовки материала информации о его состоянии не поступало).

Немногим позже, когда шел процесс оформления документов, в стоящую на месте ДТП «Щкоду» влетел Chevrolet — очевидно, его водитель засмотрелся на подробности аварии.

Удар его машины пришелся в другую сторону Škoda.

В данном случае обошлось без пострадавших, но пассажирам пришлось искать другой транспорт.

К сожалению, на этом происшествия не закончились: ближе к полуночи к месту ДТП опять помчала скорая: стало плохо водителю «Шкоды».

Начато расследование, на месте происшествия работали сотрудники ГБР.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП с двумя погибшими, которое случилось в субботу, 11 апреля: в селе Княжичи под Киевом отбойник насквозь прошил машину.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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