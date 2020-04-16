Мир

Страх заразиться коронавирусом вынуждает женщин не только требовать от мужей проходить обсервацию перед возвращением домой, но и вообще сменить на время болезни место жительства, что в итоге может приводить к трагедиям.

Именно о таком случае рассазывает британская Daily Mail.

Издание сообщает, что в Лондоне заразившийся коронавирусом мужчина убил жену, просившую его покинуть дом из-за болезни.

Выяснилось, что в один из дней в начале апреля 66-летний лондонец Хуссейн Эгал узнал, что заражен коронавирусом. Когда он поделился страшным известием с женой Марьян Исмаил, та начала просить супруга покинуть дом, опасаясь, что из-за него могут заболеть другие члены семьи.

В свою очередь, мужчина заподозрил, что от него хотят избавиться для того, чтобы изменить, началась ссора. В какой-то момент между мужем и женой завязалась драка.

Из-за раздававшихся криков и звуков потасовки соседи вызвали полицию.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, самое страшное уже случилось. В доме был обнаружен труп женщины. Предварительный осмотр места происшествия показал, что она скончалась от последствий нанесенных травм. Погибшая была женой Эгала.

Мужчину задержали, некоторые время спустя он признался: супруга погибла от его рук, хотя убивать он не хотел.

В настоящее время Эгала обвинили в убийстве, он заключен под стражу до июня, когда должен состояться суд, на котором его могут признать виновным в содеянном и отправить на долгие годы за решетку.

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