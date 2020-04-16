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Загадочный Бэнкси на карантине расписал собственный туалет резвящимися крысами (фото)
Знаменитый и загадочный британский художник, король граффити, известный под псевдонимом Бэнкси (настоящее его имя никто точно не знает), находясь на карантине, не сидит без дела. Мастер стрит-арта расписал туалет своего собственного дома забавными резвящимися крысами. И выложил результат у себя в Instagram. Уличный художник также добавил: «Моя жена терпеть не может, когда я работаю дома».
Нарисованные крысы хулиганят вовсю — они «запачкали» стену зубной пастой, «перекосили» висящее на стене зеркало, «размотали» рулон туалетной бумаги, «помочились» в унитаз и «покачались» на шнуре. А крыса, которая отражается в зеркале, похоже, ведет счет дням в самоизоляции, отмечая их красной губной помадой.
«Ваш туалет теперь стоит больше, чем весь дом», — написали в комментариях. Как известно, работы Бэнкси продаются на аукционах за огромные деньги.
Так, в октябре прошлого года картину Бэнкси с заседающими в парламенте шимпанзе продали за рекордные 12 миллионов долларов.
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