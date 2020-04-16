Спорт

«С женой на кулаках со скуки не бьемся»: Олег Блохин — о коронавирусе и о том, почему не носит маску

Легендарный экс-форвард и тренер киевского «Динамо» и сборной Украины 67-летний Олег Блохин, в свое время вошедший в сотню лучших футболистов мира по версии FourFourTwo, в интервью footclub.com.ua рассказал, чем занимается на карантине и что вообще думает о пандемии коронавируса.

«Пока все в порядке, с женой на кулаках со скуки не бьемся. Скучать не приходится, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: все это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье — превыше всего.

Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике — так и с ума сойти можно", — рассказал обладатель «Золотого мяча».

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Также знаменитый форвард признался, почему во время карантина не носит защитную маску.

«У меня тут территория закрытая, посторонних нет. Но, приходя домой, непременно мою руки — не потому, что эпидемия, а оттого, что с детства приучили. Могу и спиртом ладони протереть. Вот когда жена с дочками в супермаркет отправляется — непременно респиратор и перчатки надевает.

Мы успели маски купить, когда ажиотажа еще не было, но цены уже подскочили. Возвращаются — руки моют, вещи в стирку. Все, словом, как положено", — поведал Олег Владимирович.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о молодых женах бывших звезд футбола.

Фото ФК «Динамо»

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