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Настоящее суеверие: ПЦУ развенчала популярный миф о Чистом четверге
Православная церковь Украины решила напомнить верующим суть такого дня, как Великий или Чистый четверг. Последний четверг перед Пасхой принято посвящать всевозможным ритуалам очищения и генеральной уборке в доме. Церковь просит прислушаться к Писанию, чтобы суеверия не заслонили истинный смысл праздника.
«Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола … сколько очищения нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными. Поэтому утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы „смыть с себя грехи и неприятности“ — обычное суеверие», — объясняют в ПЦУ.
Церковь считает, что умывание нужно каждому, но не заменит духовное очищение и не «освобождает» от грехов. «Умывание — это важная для личной гигиены процедура, но ее совершенно недостаточно, чтобы очистить душу. Только Таинство Покаяния, Исповедь и Святое Причастие дают нам такую возможность», — говорят в ПЦУ.
Какие традиции и запреты существуют для Великого четверга, в статье «ФАКТОВ» «Чистый четверг 2020: что нельзя делать в этот день».
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…