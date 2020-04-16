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Украина

Настоящее суеверие: ПЦУ развенчала популярный миф о Чистом четверге

8:38 16 апреля 2020 890
умывание
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Православная церковь Украины решила напомнить верующим суть такого дня, как Великий или Чистый четверг. Последний четверг перед Пасхой принято посвящать всевозможным ритуалам очищения и генеральной уборке в доме. Церковь просит прислушаться к Писанию, чтобы суеверия не заслонили истинный смысл праздника.

«Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола … сколько очищения нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными. Поэтому утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы „смыть с себя грехи и неприятности“ — обычное суеверие», — объясняют в ПЦУ.

Церковь считает, что умывание нужно каждому, но не заменит духовное очищение и не «освобождает» от грехов. «Умывание — это важная для личной гигиены процедура, но ее совершенно недостаточно, чтобы очистить душу. Только Таинство Покаяния, Исповедь и Святое Причастие дают нам такую возможность», — говорят в ПЦУ.

Какие традиции и запреты существуют для Великого четверга, в статье «ФАКТОВ» «Чистый четверг 2020: что нельзя делать в этот день».

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