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Доллар растет, а евро падает: сколько стоит валюта 16 апреля
Несмотря на то что нынешняя неделя начиналась со снижения курсов доллара, тенденция не сохранилась — в четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины понизил курс гривни на 13 копеек.
Так, если 15 апреля официальный курс гривни был установлен на уровне 27,09 грн за доллар, то уже 16 апреля — на уровне 27,22 грн за доллар. С европейской валютой ситуация иная: если 15 апреля курс евро был установлен на уровне 29,71 грн за евро, то уже 16 апреля — 29,63 грн за евро.
Тем временем «Минфин» сообщает, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и том, как будет себя «вести» доллар в ближайшие дни, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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