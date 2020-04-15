Доллар снова подорожает: прогноз на ближайшую неделю

Украина

Нынешняя неделя началась со снижения курсов доллара и евро, и к середине недели ситуация несколько изменилась. За два дня, с понедельника 13 апреля, курс американской валюты снизился на 11 копеек, а вот европейская валюта, напротив, подорожала на 15 копеек. Так, 15 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,09 грн за доллар и 29,71 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты существенно не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,06 грн, купить — по 27,46 грн; евро — сдать по 29,31 грн, купить — по 29,98 грн.

«По мнению экспертов МВФ, Украина войдет в 15 стран с самым глубоким падением экономики из-за коронавируса»

«За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще снижался, на других же сегментах рынка доллар подорожал на 0,5−1,0%. Так, за неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,24 грн до 27,09 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,03 — 27,08 грн до 27,20 — 27,24 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,74 — 27,23 грн до 27,00 — 27,38 грн (+1,0% - +0,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,9% до 1,4% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Эксперты МВФ из-за глобальной пандемии прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Для Украины падение ВВП составит 7,7%, говорится в апрельском отчете организации «Перспективы развития мировой экономики». Согласно прогнозу, после падения в текущем году в 2021 году экономика вырастет на 3,6%. При этом инфляция в 2020 году может составить 4,5%, а в следующем — 7,2%. Безработица по сравнению с 2019 годом вырастет с 8,5% до 10,1%, но в 2021-м может сократиться до 9,3%.

В обзоре уточняется, что такие показатели возможны при базовом сценарии, который предполагает, что с пандемией удастся справиться во второй половине года и ограничительные меры будут постепенно отменены. При таком развитии событий в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности. При этом МВФ не исключает рисков более серьезных последствий пандемии.



В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3 — 27,5 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Другие эксперты также ожидают снижения курса национальной валюты.

«Курс гривны в среду, 15 апреля, снизился до 27,28 гривен за доллар на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны населения, имортеров и нерезидентов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, карантинные мероприятия продолжают угнетать деловую активность и бюджетные поступления.

Вместе с тем Международный валютный фонд значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2020 год. По мнению экспертов фонда, Украина войдет в число 15 стран с самым глубоким падением экономики из-за коронавируса. Но уже в 2021 году МВФ прогнозирует рост нашей экономики. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит падать на фоне возросшего спроса. Ближайшая цель — 27,5 гривен за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

О возможности реструктуризации кредитов объявили уже около 30 банков

В Нацбанке отчитались о финансовой ситуации в стране за первый месяц карантина. Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, международные резервы составляют более 25 млрд долларов. Это примерно столько же, сколько было в начале года, и этого объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

При этом, согласно данным Нацбанка, объем гривневых вкладов с начала марта до 10 апреля вырос на 4%, или на 11,6 млрд грн, до 341,4 млрд грн. Объем долларовых вкладов, наоборот, сократился на 2%, то есть на 182 млн долларов, до 9,8 млрд долларов. Это означает, что наблюдается приток гривни на банковские счета и незначительный отток валюты.

Также в НБУ сообщили, что ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн. Кроме того, в кассах банков хранится еще более 30 млрд грн. Валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. Месяц назад эти показатели не сильно отличались, а значит, денег достаточно, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

В то же время в НБУ признали, что начало замедляться кредитование, в основном — в бизнес-секторе. Ухудшение прогноза заставило бизнес подумать над тем, стоит ли брать кредиты в валюте. Портфель гривневых кредитов корпоративного сектора с начала года вырос на 3,6%, при этом портфель валютных уменьшается.

Кредитование населения в годовом измерении выросло на 27%. Причем банки в большинстве своем не изменяли кредитные лимиты. В тех случаях, когда такое все же происходило, это касалось либо неработающих граждан, либо компаний, которые ощутили нехватку денег. В то же время о возможности реструктуризации кредитов объявили уже около 30 банков.

В НБУ отметили, что банковская система полностью удовлетворяет потребности населения. Около 70−75% банковских отделений и более 95% банкоматов работают в штатном режиме, не функционируют только те филиалы, куда и так почти никто не приходит, и те, которые находятся во временно закрытых зданиях.

Однако пандемия коронавируса и карантин в значительной мере оказали влияние на денежный оборот в первом квартале текущего года. Так, за январь-март 2020 года обращение наличных денег сократилось на 800 млн гривен. Украинцы все чаще используют безналичные платежи для оплаты товаров и услуг.

Стоит напомнить, что правительство и НБУ настоятельно рекомендовало финансовым организациям ввести «кредитные каникулы», предусматривающие реструктуризацию задолженности людей, взявших ранее кредиты. Однако, как оказалось, от обязательств по выплате кредита граждан не освободили, а лишь отменили штрафные санкции за задержку платежей.

Тем временем в Минсоцполитики объяснили, когда пенсионеры получат обещанную из-за карантина помощь.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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