Хроники коронавируса: главные события в мире 16 апреля (обновляется)

Мир

Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в мире стало снижаться. Основной вклад в эту положительную тенденцию вносят страны, где зарегистрировано наибольшее абсолютное число заболевших: США, Испания, Италия, Франция, Германия. Тем не менее за пределами этих пяти стран общая тенденция прямо противоположная. Число зараженных продолжает расти.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 16 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:27 во всем мире выявлено 2 миллиона 84 тысячи 744 случая заражения коронавирусом. Скончались 134 тысяч 685 инфицированных. Выздоровели 515 тысяч 475 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 15 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 434 тысяч 584 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 51 тысяча 129 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 16 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлен 4 161 инфицированный COVID-19. За сутки — 397 новых случаев. Скончались 116 больных. Выздоровели 186 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 27 тысяч 938 человек.

11:15

Парад Победы на Красной площади в Москве очевидно перенесут из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают сразу несколько СМИ — от Русской службы Би-би-си до Интерфакса. Официальное заявление сделает скорее всего президент России Владимир Путин, сославшись на обращение к нему со стороны ветеранских организаций, прозвучавшее 15 апреля. Ожидается, что прозвучит заявление уже 16 апреля на заседании Совета безопасности.

Перенести парад могут на 24 июня, «день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова», либо на 3 сентября — день, который Государственная дума объявила днем окончания Второй мировой войны. Об этом Интерфаксу заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.



10:43

В России за последние сутки выявлено еще 3 448 инфицированных. Общее число зараженных коронавирусом в стране составляет теперь 27 тысяч 938 человек. Скончались 232 пациента. Выздоровели 2 304. В России проведено 1 миллион 610 тысяч тестов на COVID-19.

09:17

В московском метро в утренний час пик 16 апреля удалось избежать очередей из-за проверки цифровых пропусков. Об этом рапортует Департамент транспорта российской столицы. Пока не ясно, чья это заслуга — полиции, которая научилась быстро проверять пропуска, или самих москвичей, приспособившихся к новой системе проверки.

Департамент также отчитался о том, что на въездах в Москву утром 16 апреля тоже не возникло никаких затруднений. «Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до двух, трех полос», — объяснили в ведомстве.

08:57

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 16 апреля, зарегистрированы 130 тысяч 450 инфицированных. За сутки добавилось 2 866 случаев. Скончались 315 человек. Общее количество смертей — 3 569. Выздоровели около 77 тысяч человек.

07:51

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что с большим трудом представляет себе проведение традиционного праздника Октоберфест в 2020 году. «Я настроен очень, очень скептично», — заявил он в эфире радиокомпании Byerischer Rundfunk. При этом Зедер подчеркнул, что окончательное решение по Октоберфесту еще не принято. Консультации будут вестись еще две недели.

Зедер поддержал постепенное открытие школ в Германии, которое запланировано федеральным правительством на 4 мая. «Ни один школьник в стране не должен остаться на второй год, потому что коронавирус сократил учебное время». Он пообещал, что у баварских выпускников будут «нормальные, а не чрезвычайные экзамены».

05:23

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц в очередной раз не смогли договориться о формировании нового коалиционного правительства, исчерпав дополнительные 48 часов, отведенные им на переговоры президентом страны Реувеном Ривлиным. Срок истек в полночь 16 апреля.

Ривлин заявил, что передает мандат на формирование кабинета министров Кнессету. В течение трех недель парламент будет пытаться большинством голосов (минимум 61 из 120) рекомендовать президенту кандидата, который, в свою очередь, получит еще две недели на формирование правительства. Если и за это время оно не будет создано, Израиль через 90 дней ждут новые выборы, которые станут четвертыми с апреля 2019 года. Ривлин считает, что политики ведут себя безответственно в условиях пандемии.

04:12

В США за сутки от COVID-19 скончались 2 569 человек. Общее число летальных случаев составило 28 тысяч 364. Президент Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания в стране уже преодолен, а потому пора начинать выход из локаута. А губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо издал распоряжение об обязательном ношении защитных масок в штате.

02:57

Единственный французский авианосец «Шарль де Голль» стал очагом коронавируса. Среди членов экипажа положительные тесты оказались у 688 человек, 31 один из них госпитализирован. При этом тестирование прошли пока 1 767 моряков. Министерство обороны Франции проводит расследование, чтобы выяснить, как коронавирус попал на борт корабля.

«Шарль де Голль» покинул свой порт приписки Тулон еще 21 января. Сначала он осуществлял поддержку военной операции французских войск против исламистов в Сирии и Ираке, затем направился в Атлантический океан и Балтийское море для участия в учениях. 12 апреля корабль вернулся в Тулон на две недели раньше срока. На борту уже были инфицированные. Весь экипаж изолирован теперь на своей базе в Тулоне.

01:33

Автоконцерн Volkswagen объявил о том, что уже в конце апреля возобновит прерванное пандемией производство в Германии, России, США и ряде других стран.

00:31

Правительство Бельгии после заседания Национального совета безопасности страны приняло решение о продлении режима жестких мер до 3 мая. Вместе с тем будет проведено незначительное смягчение ограничений. Например, откроются магазины стройматериалов и строительных инструментов.

В Бельгии выявлены 33 тысячи 57 инфицированных. Скончались 4 440 больных.

В обзоре за 15 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что уже несколько европейских стран приступили к поэтапной отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Это Испания, Италия, Австрия, Дания, Германия, Литва, Польша. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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