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Принц Гарри и Меган Маркл тайно вышли из самоизоляции, чтобы лично развозить еду нуждающимся

10:46 16 апреля 2020 165
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Переехавшие в Лос-Анджелес британский принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно вышли из самоизоляции, чтобы лично доставить еду нуждающимся людям, которые не могут сами посещать магазины по состоянию здоровья. Сначала, как пишет издание Daily Express, об этом рассказал один из местных жителей Дэн Тайрелл. Он говорит, что, ожидая доставки от службы Project Angel Food, открыл дверь и увидел, что на пороге стоят двое волонтеров, в которых он узнал Гарри и Меган. По словам Дэна, они вели себя очень просто и мило.

«На них были маски, и оба были одеты в джинсы — но джинсы очень хорошие. Я подумал, что высокий рыжий парень выглядит очень знакомым. А девушка была очень хорошенькой. А потом заметил за ними большой черный внедорожник с охранниками», — рассказал он. И добавил шутливо: «Если бы они предупредили меня заранее, я бы надел свою диадему».

Позже, как сообщает Daily Mail, это подтвердил руководитель Project Angel Food Ричард Айюб. Он сказал, что Меган и Гарри предложили свои услуги, когда узнали, что организации не хватает водителей. «Они хотели помочь нам разгрузить наших работников доставки, которые сейчас очень напряженно трудятся», — сказал Ричард, добавив, что супруги не собирались публично предавать огласке свой поступок.

Меган и Гарри совершили более 20 доставок. Они соблюдали все меры предосторожности — были в масках, перчатках и держались на положенном расстоянии от других людей.

Между тем принц и его жена также попросили передать излишнюю прибыль в размере 110 тысяч долларов, которая была получена от телетрансляции их свадьбы по телеканалу Би-би-си, организации Feeding Britain — на продовольственные нужды общин Великобритании.

Ранее супруги сообщили о том, что вскоре начнет работу их новый благотворительный фонд под названием Archewell.

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