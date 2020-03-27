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Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США (фото)
Меган Маркл и принц Гарри, которые в ноябре переехали из Великобритании в Канаду, где собирались обосноваться на постоянное место жительства, изменили свои планы. Как сообщает со ссылкой на проверенные источники ряд американских изданий, в том числе журнал People, герцог и герцогиня Сассекские вместе со своим десятимесячным сыном Арчи переселились в Лос-Анджелес. Они совершили перелет с канадского острова Ванкувер в Калифорнию частным самолетом. Когда именно — не сообщается. 20 марта граница между США и Канадой была закрыта в связи с пандемией коронавируса. Разрешены лишь «самые необходимые» поездки.
Меган и Гарри теперь проживают в роскошном особняке стоимостью семь миллионов долларов недалеко от Голливуда.
Лос-Анджелес — родной город бывшей актрисы Меган. Здесь живет ее мать Дория Рэгленд и многие друзья. Герцогиня, которая планирует вернуться в шоу-бизнес, считает, что новое жилище будет отличной базой для возобновления ее карьеры.
Гарри и Меган изначально выбрали Канаду потому, что она входит в число стран-участниц Содружества наций. Формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II. Однако потом Меган решила, что будет лучше перебраться поближе к ее команде голливудских агентов и пиарщиков.
Решение Гарри и Меган о новом переезде шокировало королевскую семью. Родственники принца надеялись, что он вернется в Великобританию, чтобы помочь им в условиях кризиса. Королева и ее муж вынуждены оставаться в самоизоляции. У отца Гарри принца Чарльза диагностирован коронавирус. Основная нагрузка в это трудное время падает на более молодых членов семейства — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Во дворце рассчитывали, что Гарри и Меган, которые 31 марта собираются окончательно сложить с себя королевские полномочия, могут взять часть обязательств на себя. Однако Маркл запретила мужу ехать в Британию.
«У них была возможность показать, что они ставят интересы страны выше своих собственных. Калифорния никуда бы не делась», — говорят недовольные придворные советники.
Ранее Канады объявила, что Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл.
«ФАКТЫ» писали, что Меган выступит в роли рассказчицы в новом диснеевском фильме о слонах.
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