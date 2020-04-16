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Принц Гарри рассказал, как ему живется на карантине и показал часть своего нового дома в Лос-Анджелесе (видео)

8:12 16 апреля 2020 178
Принц Гарри с сыном Арчи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский принц Гарри, который утратил статус высокопоставленного члена королевской семьи и поселился вместе с женой и сыном в США, пообщался по видеосвязи с родителями тяжело больных детей, который поддерживает благотворительный фонд WellChild. Патроном этого фонда Гарри является с 2007 года. Внук королевы Елизаветы II попытался их подбодрить: похвалил за «невероятную силу» духа и сказал, что понимает, как тяжело им сейчас приходится. Но зато сейчас у них есть возможность провести время в кругу семьи — так что и в этой ситуации можно найти позитив. «Вы должны никогда этого не забывать. Конечно, это будут трудные дни. Я даже не могу представить, как это для вас сложно, ребята. Достаточно иметь одного 11-месячного ребенка!», — сказал Гарри, чьему сын Арчи в мае исполнится год, намекнув, что ему с самому приходится нелегко.

На вопрос, как у него дела Гарри ответил: «Не слишком плохо. Думаю, это определенно странное время — все переживают одну и ту же проблему очень уникальным способом».

Гарри беседовал, сидя в своем новом доме в Лос-Анджелесе, куда он и его супруга Меган Маркл недавно переехали из Канады. За его спиной видна часть интерьера — светлая стена и коричневый шкаф-буфет. Возможно, принц сидит на кухне.

Между тем Гарри и Меган пришлось отказаться от пышного празднования первого дня рождения Арчи. Пара собиралась устроить вечеринку, созвав на нее своих приятелей-знаменитостей, отметив заодно и свое новоселье. Однако пандемия коронавируса разрушила эти планы. Мэр Лос-Анджелеса объявил, что карантин будет продлен до 15 мая. И все собрания людей запрещены.

Ранее друг Гарри, 86-летняя приматолог Джейн Гудолл, которая находится с ним на связи, рассказала, что принц столкнулся с трудностями после переезда в Лос-Анджелес, и что ему сейчас приходится нелегко. Она также полагает, что Гарри откажется от своего королевского хобби — охоты на животных. Поскольку Меган не одобряет это занятие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри отказался от королевской фамилии.

Читайте также: Меган Маркл считает, что быть членом королевской семьи — все равно что быть «госслужащим в тиаре».

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