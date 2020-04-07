Меган Маркл и принц Гарри объявили хитроумное новое название своего фонда

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Переехавшие в США британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые 31 марта сложили с себя королевские полномочия, обнародовали новое название своего благотворительного фонда, работа которого начнется в «подходящее время».

Как известно, королева Елизавета ранее запретила паре использовать бренд Sussex Royal, поскольку слово «royal» («королевский») больше не может быть применимо к супругам. Меган и Гарри деактивировали свой аккаунт SussexRoyal в Instagram, а также одноименный сайт.



Как сообщает издание Daily Telegraph, в заявлении Гарри и Меган говорится, что их новый фонд будет называться Archewell. По словам герцога и герцогини Сассекских, это название «отражает их желание сделать что-то значимое». Помимо того, что оно имеет отсыл к имени их сына Арчи (Archie), которому в мае исполнится год, слово «arche» они взяли из греческого языка, пояснив, что оно означает «источник действия». Гарри и Меган отметили, что отчасти это слово в свое время вдохновило их при выборе имени для своего ребенка.

«Archewell — название, которое соединяет в себе античное слово, обозначающее силу и действие, и еще одно — которое вызывает ассоциации с глубокими ресурсами, из которых каждый из нас должен черпать», — заявили Гарри и Меган. Слово «well» в английском языке означает «хорошо», а также «колодец».

В ближайшие месяцы Гарри и Меган намерены взять перерыв в своей деятельности из-за пандемии коронавируса.

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