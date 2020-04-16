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Украина

Оборонные закупки и изменение регламента: онлайн-трансляция заседания Рады 16 апреля

11:20 16 апреля 2020 39
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 апреля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором, в частности, рассмотрит так называемый законопроект о «противодействии спаму». Похоже, так Рада отреагирует на более, чем 16 тысяч поправок, внесенных нардепами в проект закона, которым предлагается запретить возвращение национализирванных банков их бывшим владельцам.

Помимо законопроекта о внесении изменений в Регламент Рады, в повестку дня также включен вопрос об оборонных закупках — нардепам предложат проголосовать за проект закона во втором чтении.

Заседание запланировано на 13:00. Окошко с видеотрансляцией появится незадолго до его начала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на предыдущем заседании парламент поддержал изменения в госбюджет, в частности, о создании спецфонда для борьбы с пандемией коронавируса.

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