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На аппаратах ИВЛ 72 человека: в Минздраве рассказали, где больше всего зараженных коронавирусом (инфографика)

11:40 16 апреля 2020 307
На аппаратах ИВЛ 72 человека: в Минздраве рассказали, где больше всего зараженных коронавирусом (инфографика)
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине по состоянию на 16 апреля подтвержден 4161 случай коронавирусной болезни. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 397 пациентов.
Добавилось новых заболевших в Киеве (+32), в Тернопольской области (+46), в Ивано-Франковской (+45). С 25 по 40 выросло за сутки число пациентов в Харьковском регионе. Растет количество выявленных случаев в Николаевской области (уже 22).

По информации Минздрава, в больницах находятся 1455 человек, в том числе 62 ребенка. Аппараты искусственной вентиляции легких понадобились 72 пациентам.

За сутки выздоровели 43 человека, всего благополучно перенесли болезнь 186 пациентов. В статистику попали те лица, которые заболели, были проверены на наличие COVID-19, а после курса лечения повторный анализ не выявил вируса в организме.

Из-за осложнений скончались 116 человек с COVID-19, включая восемь за последние сутки.

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Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают число заболевших по Украине. На 16 апреля наибольшее число заразившихся выявлено в Черновицкой области и в Киеве.

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