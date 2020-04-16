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Во Львове страшной смертью погиб профессор (фото)
Во Львове, где недавно умер музыкант Александр Дацюк — лидер группы рок-группы «Лесик Band», получивший ножевые ранения, погиб профессор Львовского национального университета имени Ивана Франка — в сети предположили что это — доктор географических наук, завкафедрой физической географии Анатолий Мельник.
Так, по информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на крыше подъезда дома по ул. Трильовского, 27, обнаружено тело мужчины. «Пока не известно — сам или помогли, также есть вариант, что он по неосторожности выпал из окна коридора», — написал Зинкевич на своей страничке в соцсетях и позже добавил: «По предварительной информации, насколько я понял, кто-то из преподавателей университета Франко, мужчина около 60 лет. Выпал с 7 этажа».
Тем временем на страничке кафедры физической географии в социальных сетях появилось сообщение о смерти Анатолия Мельника. Правда, без указания причины. Коллеги умершего высказали соболезнования родным и близким профессора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле одной из больниц Львова взорвалась, предположительно, граната — погиб мужчина, ранее принимавший участие в боевых действиях на Донбассе.
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