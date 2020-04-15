Происшествия

Ветеран АТО подорвался на гранате возле больницы во Львове

В среду, 15 апреля, на возле одной из больниц Львова около 16:00 прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Ранее взрыв произошел в многоэтажке Одессы.

Как сообщает УНН, погибший в 2014—2015 годах служил на Донбассе в зоне проведения АТО, где воевал в составах 80-й отдельной десантно-штурмовой и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад. Погибший был женат, у него остались дочь и внуки.

«По оперативным данным, на ул. Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения) произошел взрыв», — сообщила в своем Facebook дополнительную информацию «Горячая линия города Львов».

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Ранее сообщалось, что в Луганской области взорвали банкомат «Ощадбанка» — деньги из развороченного отсека для купюр рассыпались по всему отделению.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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