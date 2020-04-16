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Шоу-бизнес

Ножки – огонь! Голый Иван Ургант затмил Глюкозу

13:54 16 апреля 2020 240
Иван Ургант
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Телеведущий Иван Ургант, несмотря на карантин продолжает приглашать в студию гостей. В марте у него побывала певица Надежда Бабкина, которая в тяжелом состоянии находится в больнице.

На днях студию посетила певица Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза. 33-летняя артистка вместе с Ургантом поддержали популярный флешмоб с подушками #pillowchallenge. Фото голых звезд в нарядах из подушек появилось на странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram. За кроткое время снимок набрал более 100 тысяч лайков и сотни комментариев. Похоже, Ургант затмил звездную гостью. В комментариях отмечают его отличную форму и спортивные ноги.

«У Ивана ножки — огонь!», «А у Вани стройное тело, однако. За одеждой непонятно было», «Ивану подушка больше идёт, чем Наталье», «У Ивана ножки поэффектнее», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идёт этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из украинских знаменитостей поддержал карантинный тренд и показался в нарядах из подушек. А Настя Каменских пошла дальше — она записала забавный танец с подушками.

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