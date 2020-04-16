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«Протефлазид» не спасает от коронавируса», — СМИ
Весь мир охватила пандемия коронавируса. В Украине начали появляться новости о существовании лекарств для профилактики и лечения СOVID-2019. По словам производителя препарата «Протефлазид» компании «Экофарм», действующее вещество этого средства блокирует важный фермент коронавируса, а это может тормозить размножение вируса. Однако Минздрав Украины не включил этот препарат в число рекомендованных и еще в 2013 году отнес его к категории лекарств с недоказанной эффективностью. Об этом пишут журналисты сайта bykvu.com.
«Так почему же в Борисполь не летят один за другим самолеты, чтобы принять на борт и развезти по всему миру бесценное лекарство от пандемии, заразившей 2 миллиона жителей планеты?» — задают журналисты вопрос в своем материале.
Журналисты напомнили, что история «Протефлазида» началась 20 лет тому назад, и все это время 96%-ная спиртовая настойка щучки и вейника продается в украинских аптеках как средство от ОРЗ, герпеса, гепатита. «При этом ни одного исследования, которое подтверждало бы его эффективность, не существует. Поэтому препарат является не более чем 96-процентной спиртовой настойкой. Правда, стоит он при этом от 300 до 600 гривен за флакон емкостью 30−50 мл. Чистый спирт обойдется дешевле», — отмечается в материале.
Тем не менее «Экофарм» всячески пытается навязать свой препарат больницам и местным властям. Так, во Львове «Экофарме» якобы удалось убедить больницу скорой медицинской помощи принять в дар небольшую партию «Протефлазида». В своем пресс-релизе компания написала, что выделяют его в качестве гуманитарной помощи в ответ на просьбу городских властей и учреждений здравоохранения Львова для борьбы с эпидемией коронавируса.
Однако мэр Львова Андрей Садовый опроверг заявление производителей «Протефлазида» о том, что больницы Львова будут использовать данный препарат для лечения коронавируса. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook: «Руководство компании „Экофарм“, которая производит „Протефлазид“, действительно предложило нам предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующий эффект. Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло».
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