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На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП (фото, видео)
После введения новых правил въезда в Киев у городской черты образовались пробки. Скопление машин наблюдается после того, как с 13.00 16 апреля всем пассажирам и водителям автотранспорта стали замерять температуру.
Посты расставлены в девяти местах на основных подъездных путях к столице. Карта пробок показывает, что проезд затруднен на всех крупных трассах.
Въезд в Киев со стороны Житомира
Такая же ситуация на Одесской трассе
Тянучка образовалась и при въезде со стороны Броваров.
В Киевской горгосадминистрации обещают, что вынужденная мера останется в силе до понедельника, 20 апреля. Нужна ли дальнейшая термометрия на въезде в город, будет решаться на совещании городских властей одновременно с подведением итогов особых мер в Пасхальные праздники.
Напомним, в Киеве предполагают, что новая вспышка заражения коронавирусом может случиться на Пасху 19 апреля. Из-за этого въезд в город решили усложнить, в том числе и для личного автотранспорта.
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