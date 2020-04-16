27.11 / 27.45 29.19 / 29.81
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП (фото, видео)

14:56 16 апреля 2020 532
пробки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После введения новых правил въезда в Киев у городской черты образовались пробки. Скопление машин наблюдается после того, как с 13.00 16 апреля всем пассажирам и водителям автотранспорта стали замерять температуру.

Посты расставлены в девяти местах на основных подъездных путях к столице. Карта пробок показывает, что проезд затруднен на всех крупных трассах.

Въезд в Киев со стороны Житомира

Такая же ситуация на Одесской трассе

киев

Тянучка образовалась и при въезде со стороны Броваров.

В Киевской горгосадминистрации обещают, что вынужденная мера останется в силе до понедельника, 20 апреля. Нужна ли дальнейшая термометрия на въезде в город, будет решаться на совещании городских властей одновременно с подведением итогов особых мер в Пасхальные праздники.

Напомним, в Киеве предполагают, что новая вспышка заражения коронавирусом может случиться на Пасху 19 апреля. Из-за этого въезд в город решили усложнить, в том числе и для личного автотранспорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пылевая буря

Киев и пригороды накрыла пылевая буря (фото, видео)

Человек у банкомата

В Украине ужесточают контроль над онлайн-платежами: что важно знать

пробки

На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП (фото, видео)

В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу (видео)

В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер