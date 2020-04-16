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Украина

Украинские школьники могут остаться без последних звонков и выпускных из-за карантина

15:23 16 апреля 2020 112
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Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В учебном 2019/2020 году рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные вечера. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины от 16 апреля.

Тема письма: «О проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019−2020 учебного года». Оно адресовано руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и Киевской городской государственной администраций, а также руководителям заведений общего среднего образования.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», — указывается в тексте.

Ранее сообщалось, что внешнее независимое оценивание сдвинется или на конец июня, или на последние числа августа.

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