- 15:38 В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу
- 15:35 В Украине ужесточают контроль над онлайн-платежами: что важно знать
- 15:34 В наиболее пострадавшем от коронавируса районе Италии произошло землетрясение
- 15:30 Киев и пригороды накрыла пылевая буря
- 15:23 Украинские школьники могут остаться без последних звонков и выпускных из-за карантина
- 15:16 Назревает скандал: в Коростене обнародовали список улиц, на которых зафиксированы случаи коронавируса
- 15:00 Почему важно первое предложение в тексте: пишем эссе правильно
- 14:56 Певица поделилась рецептами, как украсить праздничный стол
- 14:56 На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП
- 14:33 Жили в зарослях: в лесу на Херсонщине обнаружили женщину с новорожденной девочкой
- 14:30 Выставку тюльпанов на Певческом поле в Киеве можно посетить онлайн
- 14:27 «Может, настало время услышать нас?»: родные пленных записали обращение к Зеленскому
Украинские школьники могут остаться без последних звонков и выпускных из-за карантина
В учебном 2019/2020 году рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные вечера. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины от 16 апреля.
Тема письма: «О проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019−2020 учебного года». Оно адресовано руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и Киевской городской государственной администраций, а также руководителям заведений общего среднего образования.
«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», — указывается в тексте.
Ранее сообщалось, что внешнее независимое оценивание сдвинется или на конец июня, или на последние числа августа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.