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В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу (видео)
ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, который якобы готовил вооруженное нападение на собственную школу по примеру керченского стрелка Владислава Рослякова.
Как следует из официальной информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у подозреваемого были изъяты как огнестрельное оружие, так и самодельные взрывные устройства, а сверх того — дневники с записями о подготовке преступления.
«Задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», — говорится в сообщении.
Напомним, только в марте на Сахалине российская спецслужба задержала двух студентов, якобы готовивших массовое убийство в одном из местных ВУЗов. А в феврале стало известно об аресте двух саратовских подростков, которых также задержали по подозрению в подготовке массовых убийств.
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