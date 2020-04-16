Спорт

Накануне исполнился 31 год со дня одной из самых ужасных трагедий в истории мирового футбола. Тогда, 15 апреля 1989 года, на домашней арене клуба «Шеффилд Уэнсдей» стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии из-за давки и паники погибли 96 болельщиков «Ливерпуля», приехавших поддержать свою команду в матче против «Ноттингем Форест». Самому старшему из скончавшихся было 67 лет, самому младшему — всего 10 (погибшим мальчишкой оказался двоюродный брат будущей звезды «Ливерпуля» Стивена Джаррарда — Джон-Пол Джилхули).

Тогда же была сделана одна из самых известных фотографий того трагического дня: мужчина сидел возле обломков и плакал, уткнувшись лицом в шарф «Ливерпуля». Им оказался 34-летний Дэйв Роланд, который вместе с другом спасся из ада на трибунах и пытался помочь юному Генри Роджерсу, но тот умер практически на руках Роланда.

На прошлой неделе 65-летний фанат «красных» Дэйв Роланд (на фото в заголовке) умер от коронавирусной инфекции, не дожив несколько дней до очередной годовщины трагедии, сообщает Liverpool Echo.

После тех печальных событий фанат продолжил болеть за «Ливерпуль», но за пределами стадионов. Также Роланд был одним из свидетелей в ходе судебного разбирательства трагедии. До недавнего времени Дэйв работал проектным менеджером, ждал чемпионство «Ливерпуля» и собирался выйти на пенсию в этом году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер легендарный экс-голкипер «Челси» Питер Бонетти.

Фото РА, Liverpool Echo

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