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Общество и люди

В Северодонецке священники в защитных костюмах освящают паски прямо в супермаркете (видео)

17:07 16 апреля 2020 158
В Северодонецке священники в защитных костюмах освящают паски прямо в супермаркете (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Северодонецке в связи с карантином устроили освящение пасхальных куличей прямо в супермаркете. При этом священник поверх ризы одел защитный костюм, а также «вооружился» маской и перчатками.

Согласно сообщению UA: Донбасс, показавшего процесс «магазинного» таинства, подобные освящения будут продолжаться вплоть до Пасхи. Параллельно, по словам епископа Афанасия Яворского, продолжится освящение «хлебов» на производстве.

Пользователи сети резко отреагировали на подобную инновацию.

«А ведро с водой он когда последний раз мыл и дезинфицировал?», — поинтересовалась Виктория Волохатых, которая затем спрогнозировала, что потом все, кто вкусил освященное, окажутся в больнице.

«У меня нет слов… такое ощущение, что все что читаю и смотрю — это сон», — отреагировала Татьяна Турченко.



Напомним, ранее сеть возмутило видео огромной давки при открытии продуктового супермаркета в Мариуполе, а также поведение священника в Днепре, который вопреки всем карантинным нормам причащал прихожан из одной ложки.

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