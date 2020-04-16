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В Мариуполе во время карантина устроили жуткую давку на открытии супермаркета (видео)
В Мариуполе открытие продуктового супермаркета привело к скоплению большого числа людей, при этом игнорировались ограничения, действующие при карантине.
Видео с места событий опубликовал Telegram-канале Mariupol Life.
В Мариуполе после ремонта открыли супермаркет — возле него выстроилась огромная очередь, пришедших за продуктами. В результате образовалась давка, а люди не соблюдали установленную при карантине дистанцию в 1,5 метра. При этом по нормам карантина магазины обязаны ограничивать число посетителей в торговых залах из расчета 1 человек на 1 кв. м.
К супермаркету прибыла полиция.
У Маріуполі під час карантину відкривають супермаркет. Натовп складається переважно з пенсіонерів. pic.twitter.com/4LYFvIDUOH— Тишком Нишком (@TyshkomNyshkom) April 16, 2020
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал причину, по которой он был вынужден отменить свое постановление об открытии продовольственных рынков.
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