Закон об изменениях регламента Рады заблокирован: что произошло

Политика

Народные депутаты заблокировали подписание принятого на внеочередном заседании Рады 16 апреля «антипоправочного» закона. Это произошло после того, как в Раде зарегистрировали сразу три проекта постановления об отмене решения о принятии закона.

Авторами проектов стали нардепы группы «За будущее» Тарас Батенко и Ирина Констанкевич, «слуга народа» Александр Дубинский и внефракционный Антон Поляков, сообщает УНИАН.

Теперь, пока такие проекты постановления не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон не может быть подписан председателем ВР и, соответственно, передан на подпись президенту.

Напомним, Антон Поляков был также автором самого большого количества поправок в закон о банках.

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