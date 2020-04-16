Политика

В Раде приняли план борьбы с многотысячными поправками в законы: что решили

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля приняла в окончательной редакции изменения в своем Регламенте, целью которых является противодействие злоупотреблению прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. «За» проголосовали 242 нардепа.

Согласно закону, в случае подачи к законопроекту, который готовится к принятию во втором чтении, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного проекта (не менее 500 предложений и поправок), такой проект может рассматриваться по особой процедуре.

В рамках этой процедуры каждая депутатская фракция (группа) может определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, а внефракционные депутаты — не более одного своего неучтенного предложения.

Кроме того, рассмотрение этих поправок и предложений должно осуществляться на пленарном заседании в ускоренном режиме.

Необходимость внесения изменений в Регламент вызвана прежде всего огромным количеством поправок, поданных народными депутатами к т.н. закону о банках (известному также как «антиколомойский»), принятие которых необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ.

Более того, автор самого большого количества поправок, внефракционный нардеп Антон Поляков не скрывал, что руководствовался не намерением улучшить проект закона, а занимался политическим шантажом.



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