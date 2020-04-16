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Жителям Сум запретили находиться в общественных местах на Пасху
В Сумах на время выходных и праздничных дней будут введены ограничения на передвижение и пребывание граждан в общественных местах. В Днепре на Пасху в транспорте будут требовать дополнительную справку.
Как сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации, решено поручить председателям райгосадминистраций, городским головам, председателям ОТГ рассмотреть вопрос о введении в соответствии с действующим законодательством дополнительных противоэпидемических ограничительных мероприятий на период карантина. В частности относительно ограничения передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 ч. 01 мин. субботы и до 6.00 первого рабочего дня после выходных и праздничных дней).
Об этом заявил на брифинге начальник областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Сумской области Александр Милаш.
Ранее сообщалось, что в Виннице и Николаеве на Пасху не будет работать общественный транспорт.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!