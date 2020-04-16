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Украина

Жителям Сум запретили находиться в общественных местах на Пасху

17:31 16 апреля 2020 68
Сумы
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Сумах на время выходных и праздничных дней будут введены ограничения на передвижение и пребывание граждан в общественных местах. В Днепре на Пасху в транспорте будут требовать дополнительную справку.

Как сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации, решено поручить председателям райгосадминистраций, городским головам, председателям ОТГ рассмотреть вопрос о введении в соответствии с действующим законодательством дополнительных противоэпидемических ограничительных мероприятий на период карантина. В частности относительно ограничения передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 ч. 01 мин. субботы и до 6.00 первого рабочего дня после выходных и праздничных дней).

Об этом заявил на брифинге начальник областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Сумской области Александр Милаш.

Ранее сообщалось, что в Виннице и Николаеве на Пасху не будет работать общественный транспорт.

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