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Происшествия

В Николаеве бандиты со стрельбой отняли у предпринимателя 2 миллиона гривен (фото, видео)

17:46 16 апреля 2020 172
ограбление в Николаеве
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Преступление было совершено сегодня, 16 апреля, около 14.00 в Николаеве на проспекте Мира. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, трое злоумышленников в масках, угрожая оружием, отобрали у гражданина сумку с почти двумя миллионами гривен, когда тот вышел из отделения банка. Преступники с места происшествия скрылись на автомобиле Opel серебристого цвета, которые сейчас разыскивается. В городе введен оперативный план «Сирена». Напомним, на днях под Киевом задержали банду похитителей банковских терминалов (фото, видео)

По информации местного издания «Новости-N», нападение было совершено на менеджера одного из николаевских предприятий.

Когда он сел в свой автомобиль Shevrolet, рядом остановился Opel с одесскими номерами, из которого открыли стрельбу. Затем из Opel выскочили двое мужчин, избили водителя Shevrolet, забрали у него сумку с деньгами и уехали.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а затем и следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции. На месте ЧП обнаружены гильзы калибра 9 мм.

Водителя Shevrolet с телесными повреждениями «скорая» увезла в больницу. По предварительным данным, огнестрельных ранений у него нет.

Следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по ст. 187 УК «Разбой», санкции по которой предполагают лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о резонансном ограблении под Одессой: бандиты были в полицейской форме.

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В Николаеве бандиты со стрельбой отняли у предпринимателя 2 миллиона гривен (фото, видео)

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