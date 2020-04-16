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Материлась и избивала: депутат горсовета Бучи шокировала сеть неадекватным поведением (видео 18+)

17:54 16 апреля 2020 128
Материлась и избивала: депутат горсовета Бучи шокировала сеть неадекватным поведением (видео 18+)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Депутат горсовета Бучи (Киевская область) Елена Березинец оскандалилась безобразной дракой, которую устроила пытаясь попасть без очереди в отделение «Укрпошти».

В сеть попало видео, на котором она отстаивает свои «права», не стесняясь в выражениях, а затем набрасывается с пакетом на женщину, стоящую в очереди.

Агрессию депутата вызвало замечание о том, что она пришла в общественное место без медицинской маски.

В довершение Березинец, которая является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и культуры, еще и пообещала «отлучить» всех своих критиков от материальной помощи из депутатского фонда (источиком его формирования служат средства местного бюджета).

Внимание: видео 18+



Напомним, в 2019 году широкий резонанс получила история главы Васильковского районного совета Натальи Баласинович, которая отличилась хулиганскими действиями и нецензурной бранью в адрес пожилой матери бывшего мужа.

А в феврале 2020 года «слуга народа» Максим Ткаченко обматерил нардепа от «Батьківщини» прямо возле трибуны Рады.

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