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Материлась и избивала: депутат горсовета Бучи шокировала сеть неадекватным поведением (видео 18+)
Депутат горсовета Бучи (Киевская область) Елена Березинец оскандалилась безобразной дракой, которую устроила пытаясь попасть без очереди в отделение «Укрпошти».
В сеть попало видео, на котором она отстаивает свои «права», не стесняясь в выражениях, а затем набрасывается с пакетом на женщину, стоящую в очереди.
Агрессию депутата вызвало замечание о том, что она пришла в общественное место без медицинской маски.
В довершение Березинец, которая является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и культуры, еще и пообещала «отлучить» всех своих критиков от материальной помощи из депутатского фонда (источиком его формирования служат средства местного бюджета).
Внимание: видео 18+
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