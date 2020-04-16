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Украина

Минэнерго возглавила Ольга Буславец: что о ней известно

18:40 16 апреля 2020 167
Ольга Буславец
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 апреля, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров. С должности исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды уволен Виталий Шубин, на должность назначена Ольга Буславец. Ранее Рада отложила вопрос о ее назначении. Об итогах заседания Кабмина сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Об Ольге Буславец известно, что она закончила Донецкий национальный технический университет, с 2005 по 2020 год работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины гендиректором Директората энергетических рынков. Занимала также должность члена наблюдательного совета «Укргидроэнерго».

За 2019 год Буславец получила 906 тысяч грн дохода — это зарплата в Минэнерго и доход от отчуждения движимого имущества.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным претендентом на пост министра энергетики стал Андрей Пасишник.

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