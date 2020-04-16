Зеленского просят возобновить авиасообщение ради возвращения на родину тысяч украинских моряков

Украина

На официальном сайте Президента Украины появилась электронная петиция № 22/92 686-эп с просьбой открыть авиасообщение со странами для возможной замены экипажей судов дальнего плавания. Известно, что такая процедура (замена экипажей) во многих судоходных компаниях происходит не в украинских портах, а за границей.

Александр Поморцев, инициатор и автор обращения к президенту, отмечает, что каpантинные ограничения, которые ввели почти в каждой стране из-за распространения коронавируса, заблокировали тыcячи моpяков. Они не могут покинуть борт судна и вынуждены пpодолжать работу по контрактам, срок которых в большинстве уже истек.

Другая значительная часть мореходов, которую каpантинные ограничения застали дома (в отпуске либо в ожидании предстоящего рейса), осталась без работы.

Чтобы тысячи работников морской отрасли имели возможность приступить к своим профессиональным обязанностям, не лишится возможности совершать рейсы в дальнейшем, необходимо найти выход. Однако не все так просто.

Как отмечают в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль», пленниками ситуации оказались сотни тысяч моряков торгового и пассажирского флота. Ежемесячно по всему миру идет замена приблизительно 100 тысяч членов экипажа различных судов.

Учитывая новые ограничения, во многих портах было решено повсеместно запретить смены экипажей. Например, крупный морской контейнерный оператор Maersk приостановил эти процедуры до середины апреля. Не исключено, что этот срок будет продлен. Подобным образом поступает и большинство судоходных компаний.

Такой же позиции поддерживается ITF — международная общественная организация, объединяющая более 700 морских профсоюзов, целью которой является защита интересов работников транспорта во всем мире.

Члены экипажей торговых судов жалуются, в первую очередь, на недостаток официальной информации. В условиях ограниченной информированности растет количество слухов и фейков.

В фонде помощи морякам «Ассоль» ответили на наиболее актуальные и жизненно важные для моряков вопросы.

— На что обратить внимание при вынужденном продлении контракта?

— Продление контракта должно осуществляться только с соответствующими гарантиями защиты моряков. Такими, например, как получение их согласия и обеспечение сохранения «накопленного» за прошлые годы отпуска или права на репатриацию. Работодатель будет обязан заплатить за любое продление срока службы моряка. В течение этого периода на моряка по-прежнему распространяются все положения MLC/Seafarer Employment Agreement (SEA). Если имеются сомнения относительно реализации ваших прав на судне, необходимо обратиться в морскую администрацию государства.

— Как быть, если смены экипажа не будет, а срок действия сертификатов и других морских документов истекают?

— Министерство инфраструктуры Украины уведомило ИМО (международная морская межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН — Авт.) о том, что продлевает сроки действия квалификационных документов моряков, находящихся в рейсе. Эти документы выданы от имени государства Украина, в соответствии с положениями Конвенции 1978 года «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» с поправками, сроки действия которых истекают с марта по май 2020 года. Такие документы считаются продленными не более чем на три месяца. При условии согласования такого продления страной флага судна и обязательного продолжения судовладельцем трудового контракта с моряком.

— Как должен поступить работодатель в случае, если моряк заболел?

— Работодатель несет ответственность перед членами экипажа за сохранность их здоровья. Создание владельцем судна условий, повышающих риск ущерба здоровью моряков без их согласия, может стать основанием для предъявления к нему различных исков и требований о компенсации такого ущерба. В случае, если у моряка на борту судна будет подозрение на коронавирус, компания должна по возможности обеспечить ему доступ к медицинской помощи и тестированию в ближайшем порту. При подтверждении диагноза, лечение и противоэпидемические мероприятия должны проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ и местным протоколом государства. Расходы на такую медицинскую помощь должен нести судовладелец, а также обеспечить выплату больничных, в соответствии с условиями контракта (коллективного договора). Компенсация в таком случае может выплачиваться при постоянной потере трудоспособности или смерти моряка в общем порядке, предусмотренном контрактом моряка (коллективным договором).

— Если моряк должен заключить контракт и присоединиться к экипажу судна, но не имеет возможности покинуть свою страну. Что делать?

— Профильные морские организации и профсоюзы по всему миру сейчас прилагают все усилия, чтобы заставить правительство разрешить свободное перемещение моряков для смены экипажей. Советуем быть на связи с вашим крюинговым агентством или компанией, также с вашим профсоюзом. Они, со своей стороны, также обязаны информировать экипажи.

— Куда украинскому моряку обращаться за помощью и информацией?

— При отсутствии надлежащего информирования со стороны судовладельца актуальную информацию можно получить:

Международная морская организация www.imo.org;

Всемирная организация здравоохранения www.who.int;

International Maritime Health Association www.imha.net;

Министерство здравоохранения Украины moz.gov.ua;

Министерство иностранных дел Украины [email protected]

При возникновении спорных вопросов и критических ситуаций:

Администрация флага судна;

Администрация порта (если судно в порту);

Ваш профсоюз.

Эксперты в области мореплавания рассчитывают на то, что в ближайшее время выход из «тупиковой» ситуации с заменой экипажей все же будет найден. Отмечается, что в противном случае украинских мореходов попросту вытеснят с мирового рынка представители других государств, где эту проблему решат быстрее. Не секрет, что рынок рабочей силы в морской отрасли для наших соотечественников не только актуальный, а и весьма непростой вопрос. Годами и десятилетиями (после развала СССР и фактического «исчезновения» отечественного флота) украинские моряки буквально завоевывали свое «место под солнцем» и совсем неплохо зарекомендовали себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что медики подтвердили 20 случаев коронавуруса у пассажиров греческого круизного судна EL. VENIZELOS. В составе экипажа этого лайнера — украинские моряки.

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