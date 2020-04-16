Общество и люди

Сексуальное насилие и пытки: что рассказывают освобожденные по обмену украинцы

В Офисе генерального прокурора Украины, который приступил к работе с освобожденными из плена боевиков «ЛНДР» гражданами Украины, констатировали, что большинство из бывших пленных подтвердили факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия по отношению к незаконно заключенным.

«В отдельных случаях это приводило к увечьям и гибели», — отмечает пресс-служба Офиса.

По словам вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, обсуждение очередного этапа обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжится на следующей неделе. Свои списки Украина уже передала контактной группе.

Также вице-премьер заявил, что на оккупированных территориях все еще остается около 200 человек.

Всего за 6 лет украинско-российской войны на Донбассе правоохранители установили свыше 160 мест незаконного удержания украинцев на оккупированных территориях. Узниками там были более чем 3,5 тыс. человек, причем в отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без надлежащего обеспечения медицинской помощью и питанием.

В украинских судах по статье о нарушении законов и обычаев войны привлекли к уголовной ответственности более 80 человек, причастных к пыткам и насилию над украинцами на неподконтрольном Донбассе.

Напомним, в списке вернувшихся в Украину оказались 20 человек, включая двух военнослужащих ВСУ, тогда как Киев передал боевикам 14 человек.

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