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Уговоры не помогли: власти Грузии полностью запрещают передвижение легковых авто
Правительство Грузии, прекратившее с 21 марта воздушное сообщение со всеми странами мира, решило ужесточить карантин в связи с коронавирусом и полностью запретить передвижение граждан на легковых автомобилях до 21 апреля.
Об этом сообщает «Грузия online».
По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, запрет начнет действовать с 17 апреля. Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.
«Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей», — сказал Чиковани.
Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых местах. За нарушение этого режима — штраф в 15 тыс. лари (почти 130 тыс. гривен).
Ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть — 4 апреля.
На данный момент известно о 348 зараженных коронавирусом в Грузии. Трое людей умерли, еще 76 излечились от инфекции.
В то же время во всем мире, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, выявлено 2 миллиона 164 тысячи 967 случаев заражения коронавирусом. Скончались 144 тысячи 313 инфицированных. Выздоровели 546 тысяч 230 пациентов.
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