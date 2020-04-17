Принцесса стала медсестрой: в Швеции супруга наследника престола помогает бороться с COVID-19

Мир

Распространение коронавирусной инфекции в мире побудило членов королевских семей помочь своим подданным бороться со страшным заболеванием. И если британский принц Уильям пока только намеревается вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи, то шведская принцесса София уже приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет.

Таким образом она хочет помочь в борьбе с эпидемией, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек.

Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

Придворная пресс-служба распространила фотографии 35-летней принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет.

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.





Издание отмечает, что на данный момент в королевстве Швеция официально зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения CoViD-19, 1333 из них закончились летальным исходом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на решение венценосных особ вступить на борьбу с коронавирусом, возможно, повлиял тот факт, что в конце марта в Париже скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская. Причиной смерти стала болезнь, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2. В число ее родственников входили король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский, ранее претендовавший на испанский престол.

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