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Смерть принцессы: в Париже от коронавируса умерла родственница испанского короля Филиппа VI
Коронавирус не щадит ни «простых» граждан, ни царственных особ: инфицированы британский принц Чарльз и князь Монако Альбер, а на днях зафиксирован и первый случай смерти от COVID-19 члена королевской семьи: в Париже от пневмонии, вызванной коронаинфекцией, скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.
Об этом пишет Express.
Сообщается, что последние годы аристократка вела уединенный образ жизни, поэтому непонятно, где ее смог настигнуть.
Издание поясняет, что Мария Тереза Бурбон-Пармская является родственницей испанского короля Филиппа VI. Когда-то ее предки правили в герцогстве Пармском в Италии, а затем воцарились в Люксембурге.
Мария Тереза была очень яркой личностью с неординарными взглядами. Являясь представительницей монархии и поддерживая эту форму правления, она между тем выступала против капиталистического строя, считая, что нужно двигаться в сторону социализма. За это ее даже прозвали «красной принцессой».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Франции пандемия набирает темп. За сутки в стране выявлено 3 922 новых случая заражения. Общее число инфицированных достигает 29 тысяч 155 человек. Скончались 1 696 больных, причем 26 марта их число увеличилось на 365 человек. В связи с такой ситуацией Париж закрывает два своих международных аэропорта из трех. Аэропорт Бове уже закрыт. Аэропорт Орли с 31 марта будет осуществлять только правительственные и спасательные рейсы. Работу продолжит только аэропорт имени Шарля де Голля.
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