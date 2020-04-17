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Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день
Страстная (Великая) пятница — самый трагический день седмицы и самый строгий день Великого поста. Весь день все помыслы христианина должны быть о Христе — его мучениях, его смерти. Но есть еще и народные традиции, приметы, запреты, правила, которые много свято чтут.
«ФАКТЫ» собрали для вас самые главные правила Великой пятницы.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Нельзя убирать в доме, саду, огороде.
Нельзя отказывать в милостыне.
Нельзя ссориться с людьми.
Нельзя веселиться.
Нельзя стричь или красить волосы.
Что можно делать в Страстную пятницу
Строгий пост и молитва — основные правила этого дня. Всю рутину, которая отвлекает от этого, стоит перенести на другой день. Но священники напоминают: речь только о работе, которую легко перенести. Если вы врач, пекарь, спасатель и т. д, выполняйте свои обязательства.
В народе говорят, что красить яйца и печь паски (куличи) в пятницу нельзя. Церковь развенчивает и это. Пеките, красьте, но после молитвы.
Ранее мы писали, как молиться дома в Страстную седмицу.
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