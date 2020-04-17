27.09 / 27.44 29.19 / 29.80
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день

1:09 17 апреля 2020 62
Страстная пятница
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Страстная (Великая) пятница — самый трагический день седмицы и самый строгий день Великого поста. Весь день все помыслы христианина должны быть о Христе — его мучениях, его смерти. Но есть еще и народные традиции, приметы, запреты, правила, которые много свято чтут.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые главные правила Великой пятницы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Нельзя убирать в доме, саду, огороде.

Нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя ссориться с людьми.

Нельзя веселиться.

Нельзя стричь или красить волосы.

Страстная пятница

Что можно делать в Страстную пятницу

Строгий пост и молитва — основные правила этого дня. Всю рутину, которая отвлекает от этого, стоит перенести на другой день. Но священники напоминают: речь только о работе, которую легко перенести. Если вы врач, пекарь, спасатель и т. д, выполняйте свои обязательства.

В народе говорят, что красить яйца и печь паски (куличи) в пятницу нельзя. Церковь развенчивает и это. Пеките, красьте, но после молитвы.

Ранее мы писали, как молиться дома в Страстную седмицу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19

Страстная пятница

Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день

Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что делать

Киев окутал смог: у Кличко объяснили, что происходит

Пасха

"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер