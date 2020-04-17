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Не опускайте руки: модели посоветовали девушкам, как оставаться сексуальными даже в самоизоляции
Из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом, страдают не только звезды шоу-бизнеса, но и модели. Тем не менее, многие из них не собираются опускать руки и проводят свободное время с пользой, стараясь оставаться привлекательными и сексуальными.
О том, как это им удается в четырех стенах, девушки рассказали британской The Sun, пишет «Лента.ру».
Одна из моделей — 24-летняя Даниэль Селлерс из Лондона — призналась, что обычно ходит по дому в свободных футболках и тапочках, однако по выходным надевает вечернее платье и туфли на каблуках.
«В конце недели мы с соседкой наряжаемся и устраиваем танцы, представляя, что мы вышли в свет», — поделилась она. Помимо этого девушка рассказала, что каждый день занимается спортом, в частности, совершает велопрогулки.
Ее коллега Сабина Емельянова заявила, что для бодрости духа ей необходимо привлекательно выглядеть даже в изоляции. Для этого 27-летняя модель ходит по дому в джинсах и блузке, а также самостоятельно устраивает фотосессии.
«Я одеваюсь точно так же, как одевалась бы дома в любое другое время. Чтобы быть счастливым, нужно любить себя и следить за собой», — пояснила Емельянова.
В свою очередь, 33-летняя модель Риан Сагден из Манчестера, сообщила, что оставаться в хорошем настроении в самоизоляции ей помогает одежда ярких цветов.
«Мой вам совет — не стоит опускать руки из-за того, что вы заперты дома. Накрасьте глаза, расчешите волосы, а вместо маски нанесите на лицо немного тонального крема», — прокомментировала она.
Тем, кто самоизолировался вместе со своей «второй половинкой», Сагден порекомендовала даже дома выбирать красивую одежду и устраивать романтические свидания.
Издание напоминает, что в марте запертые дома на карантин женщины решили проводить дни в свадебных платьях. Тренд задала одна из пользовательниц Twitter Кертис Ситтенфельд. Девушка выложила снимок, на котором она сидит за обедом с детьми в белом свадебном наряде. Другие юзерши вдохновились снимком и тоже принялись наряжаться в праздничные платья: одни надевали их для работы из дома, а другие — для физических упражнений.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что находящаяся на карантине Вера Брежнева занимается творчеством, общается с поклонниками, а также демонстрирует результаты своей голодной диеты.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!