Карантин диете не помеха: Вера Брежнева восхитила фанатов топлес-снимком из ванной

Шоу-бизнес

В связи с эпидемией коронавируса певица Вера Брежнева находится вместе с мужем Константином Меладзе на самоизоляции, где помимо поздравления друзей с днем рождения занимается творчеством, общается с поклонниками, а также демонстрирует результаты своей голодной диеты.

Выдерживая последние дни поста, звезда родом из Каменского на собственном примере показывает, что вопреки расхожему мнению о том, что на карантине можно набрать лишний вес, это не так.

Более того: чтобы приободрить поклонников, Вера решила рассказать им о своей голодной диете.

«Для того, чтобы помогать своему организму, я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок, глютен, сахар и все молочные продукты. Получаются веганские дни», — поделилась секретами Брежнева.

В рационе красавицы остаются крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Певица практикует подобное голодание один-два раза в неделю. При этом она много пьет воду.

В разгрузочные дни Вера ест, как и обычно, три раза в день. Однако старается максимально оградить себя от стресса. А вот ее спортивные тренировки проходят в обычном режиме.

«Ничего не меняется. Просто облегченное питание», — заверила звезда.

В доказательство того, что такой режим питания идет ей на пользу, певица выложила откровенное фото в ванной. 38-летняя мама двоих детей позирует топлес, прикрыв грудь руками.

«Вера, Вы такая свежая и красивая на этом фото», «Какая же вы красавица», «Без макияжа обычная, простая, но такая красотка», «Куколка», «Ваша натуральная красота поражает. Вы красотка», «С ума сойти от такого фото», «Фигура хорошая», «Самое откровенное фото Веры», — восхитились подписчики в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время карантина Вера Брежнева ведет прямые эфиры и общается с поклонниками, публикует соблазнительные фото.

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